В США во время бунта застрелили сотрудника ФСО

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) США был застрелен в американском городе Окленд, штат Калифорния, 30 мая во время акции протеста с беспорядками и бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в местной полиции.

Сослуживец погибшего получил огнестрельное ранение, но остается жив.

В настоящее время как минимум семь тысяч человек вышли на протестные акции. Как отмечает полиция, они нанесли значительный ущерб городу. Поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

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Федеральная служба охраны США — орган, который обеспечивает защиту объектов, находящихся в собственности или арендуемых Управлением служб общего назначения.

Associated Press ранее сообщило, что руководство Пентагона приказало нескольким подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение как минимум четырех часов. Соответствующие приказы получили военнослужащие, дислоцирующиеся в штатах Северная Каролина, Нью-Йорк, Колорадо и Канзас. Для отправки будет сформирован контингент из 800 солдат.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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