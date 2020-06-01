В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.

«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул Песков.

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Он добавил, что слова бывшего советника американского президента Барака Обамы (2009-2017) по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая заявила, что русские могут подстрекать протестующих через соцсети, не могут отражать официальную позицию Белого дома.

Ранее в понедельник член Совета Федерации Олег Морозов назвал бредом умалишенного обвинения в адрес России о ее якобы причастности к беспорядкам в американских городах.

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте. В ходе уличных столкновений погиб полицейский.

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