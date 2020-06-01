В Совфеде отреагировали на заявления о причастности России к беспорядкам в США

Обвинения в адрес России о ее якобы причастности к беспорядкам в США напоминают бред умалишенного. Таким образом на них отреагировал член Совета Федерации Олег Морозов, его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Сенатор выразил уверенность, что в подобные заявления никто не поверит.

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Ранее 1 июня в эфире американского телеканала CNN бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс допустила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, русские могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела.

Между тем на американском телевидении уже звучали подобные обвинения. 30 мая один из экспертов также заявил, что в протестах якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства».

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

В ходе столкновений с полицией огнестрельные ранения получили двое сотрудников Федеральной службы охраны, один из которых скончался.

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