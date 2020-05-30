Россию обвинили в массовых беспорядках в США

Американский телеканал CNN выпустил сюжет, в котором один из экспертов обвинил Россию в массовых беспорядках в США. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Так, один из экспертов увидел «русский след» в массовых беспорядках в США. По его словам, в протестах якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства». «Русские на выборах 2016 года притворялись черными активистами. Может быть, они вовлечены и в это?» — сказал специалист.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заступился за Россию и раскритиковал телеканал. По его словам, CNN снова выпускает «вымышленные новости». «Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!