Трамп из Белого дома погрозил протестующим «самыми злобными собаками»

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter, что лично наблюдал за столкновениями протестующих с сотрудниками Секретной службы, которые начались ночью 30 мая перед Белым домом.

Глава государства похвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. «Я был внутри [Белого дома], наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», — признался американский лидер.

«Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел», — погрозил Трамп, добавив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

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По мнению президента, протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память об умершем в Миннеаполисе чернокожем охраннике Джордже Флойде, который скончался после грубого ареста.

О стычках протестующих с президентской охраной ранее сообщил телеканал CNN. По его информации, демонстранты также выкрикивали лозунги в поддержку Флойда и выражали недовольство Трампом.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти Флойда. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, где федеральные власти готовятся развернуть контингент военной полиции.

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