Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден в понедельник, 25 мая, впервые за два с половиной месяца принял участие в публичном мероприятии, посетив со своей супругой Джилл мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома в штате Делавэр. Об этом сообщает Associated Press.

Байден и его жена в масках возложили венок у мемориала и молча постояли.

Данное событие является важной вехой в президентской кампании 77-летнего Байдена, поскольку позволяет говорить о том, что он не проведет оставшееся до выборов время дома из-за угрозы заразиться коронавирусом, а действительно возобновляет политическую борьбу, отмечает AP. Из-за пандемии бывший вице-президент с начала марта был вынужден не покидать особняк и вести свою деятельность оттуда, в частности, записывая обращения к сторонникам из подвала. За ведение президентской кампании из подвала Байдена критиковал и его главный оппонент, действующий президент, республиканец Дональд Трамп, который, напротив, в период пандемии активно участвует в публичных мероприятиях, не используя при этом средства индивидуальной защиты.

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По словам одного из менеджеров кампании Байдена, штаб политика никогда не примет решений, которые угрожали причинить вред его сотрудникам или избирателям. Представитель штаба заверила, что традиционные для президентской гонки мероприятия будут возобновлены, когда это будет безопасно, и «ни днем раньше».

Официальные кандидаты от Демократической и Республиканской партий США должны быть выдвинуты на национальных съездах, которые пройдут с 17 по 20 и с 24 по 27 августа соответственно. Среди демократов лидирует Байден, его последний реальный конкурент по партии, сенатор Берни Сандерс, еще в апреле отказался от дальнейшей борьбы. Трамп является безоговорочным лидером среди республиканцев. Выборы президента запланированы на 3 ноября текущего года.

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