Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.

Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Поддержит ли Сандерс Байдена, не уточняется. CNN пишет, что теперь политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в сенате.

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Американские политические обозреватели ранее писали, что Сандерс оказался в очень тяжелом положении, поскольку разрыв между ним и Байденом по числу голосов делегатов-выборщиков стал слишком большим. Для его сокращения сенатору требовалось побеждать в штатах с большим количеством делегатов, но Байден опередил его и в этом, отмечал журналист Стив Корнаки.

По последним данным, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов-выборщиков, Сандерс — 914. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий президент Дональд Трамп.

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