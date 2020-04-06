Берни Сандерс столкнулся с «мрачной математической реальностью»

Шансы сенатора-демократа Берни Сандерса в борьбе за право стать кандидатом на выборах президента США являются призрачными, считает политический обозреватель NBC News Стив Корнаки (Steve Kornacki). Об этом он написал в своей колонке на сайте телеканала.

Корнаки сравнил ситуацию, в которой оказался Сандерс в результате борьбы с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, с конкуренцией между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой в президентской гонке 2008 года. Клинтон, в то время сенатор от штата Нью-Йорк, несмотря на призрачные математические шансы, до последнего продолжала внутрипартийную борьбу за право стать кандидатом на выборах, надеясь на то, что ей поможет нечто экстраординарное.

Материалы по теме Суперпровал Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом

«12 лет спустя Берни Сандерс сталкивается с мрачной математической реальностью и предложением прикрыть лавочку и все еще остается в гонке», — заметил журналист. Текущее положение сенатора гораздо тяжелее, чем то, в котором в 2008 году оказалась его соратница по партии: разрыв между ним и Байденом по числу набранных голосов делегатов в четыре раза больше, чем между Обамой и Клинтон в последнюю неделю внутрипартийной гонки, пишет журналист. Для того чтобы переломить ход ситуации, Сандерсу необходимо побеждать в штатах с большим количеством делегатов, однако успешнее в этом оказался Байден.

Пандемия коронавируса, из-за которой часть штатов были вынуждены перенести свои праймериз на более поздний срок, стала экстраординарным событием для американской политики, однако никак не подорвала доверие большинства избирателей к Байдену, отмечает Корнаки. «И поэтому Сандерсу нужно что-то, что полностью изменило бы мышление избирателей-демократов в последний момент и на фоне массового распространения болезни», — заключил журналист.

Как сообщала газета The Washington Post, люди из окружения Сандерса, в том числе руководитель его президентской кампании, призывают политика рассмотреть возможность выхода из внутрипартийной борьбы. По словам источников издания, политтехнолог Джеффри Уивер, советник штаба Сандерса и руководитель его кампании 2016 года, считает, что такое решение будет дальновидным и оставит сенатора в хороших отношениях с Байденом. В то же время в окружении политика есть и те, кто советует продолжать борьбу. Сам Сандерс пока не принял окончательное решение, утверждает газета.

По последним данным, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов-выборщиков, Сандерс — 914. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий президент Дональд Трамп.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!