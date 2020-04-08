Берни Сандерс обратился к американцам

Сенатор-демократ Берни Сандерс, объявивший о выходе из президентской гонки, обратился к американцам, заявив, что продолжит отстаивать свои политические идеи. Трансляция выступления велась на сайте политика.
«Вне зависимости от результатов президентской гонки, будущее Америки — за нашими идеями», — сказал Сандерс, перечислив, в частности, безусловный базовый доход, расширение программы здравоохранения, права ЛГБТ-сообщества и защиту окружающей среды.
Сенатор признал, что его главный оппонент, бывший вице-президент США Джо Байден, станет кандидатом в президенты, и сообщил, что он будет сотрудничать с ним в некоторых сферах для победы на выборах. Несмотря на это, Сандерс собирается оставить свою фамилию в избирательных бюллетенях на праймериз. Это необходимо для продолжения борьбы за голоса делегатов-выборщиков, что, в свою очередь, поможет усилить влияние на Национальный комитет Демократической партии и на ее политику, объяснил он.
Сандерс фактически был последним конкурентом Байдена, однако разрыв между ними по числу голосов делегатов-выборщиков, по мнению политических обозревателей, был таков, что его почти невозможно сократить: по последним данным, у бывшего вице-президента 1217 голосов, сенатору удалось заручиться поддержкой 914 делегатов. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий президент Дональд Трамп.