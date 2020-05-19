Байден покинул подвал и раскритиковал Трампа под гогот гусей

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден, который ранее проводил прямые эфиры для избирателей из подвала своего дома, записал видео в новой локации. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает телеканал Fox News.

На кадрах, опубликованных Байденом, видно, что политик покинул подвал и перебрался в комнату на первом этаже дома. В ходе эфира бывший вице-президент раскритиковал действующего главу США Дональда Трампа за его действия в условиях пандемии коронавируса. В частности, он отметил, что американский лидер слишком поздно принял меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в стране. Политик также добавил, что Трамп продолжает писать сообщения в Twitter вместо того, чтобы оказывать реальную помощь населению и бизнесу, и регулярно выступает с расистскими заявлениями.

При этом слова Байдена, который во время эфира сидел у открытого окна, неоднократно прерывались звонками, щебетанием птиц и гоготом гусей. В какой-то момент политику пришлось отвлечься от темы выступления. «На другой стороне моего участка есть пруд. Там много канадских гусей (казарок). Если вы слышите, как они кричат, то это они подбадривают меня», — пояснил Байден.

Кроме того, в кадре на заднем плане можно было увидеть мужчину, который, предположительно, является сотрудником службы безопасности бывшего вице-президента.

В марте сообщалось, что 77-летний Байден вынужден вести политическую деятельность из подвала своего дома в штате Делавэр, где он самоизолировался из-за коронавируса. Изначально произведенный политиком контент раскритиковали за низкое качество, однако в дальнейшем бывшему вице-президенту удалось решить все технические проблемы и начать проводить регулярные прямые эфиры.

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