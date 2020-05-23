Байден назвал чернокожего радиоведущего «не черным» и извинился

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что сожалеет о своих словах в адрес радиоведущего Ленарда Маккелви, известного под псевдонимом Charlamagne Tha God, о том, что он не может называть себя черным, если поддерживает президента США Дональда Трампа. Его слова передает The Hill.

В телефонном разговоре с чернокожими лидерами бизнеса наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах Байден назвал свои замечания «бесцеремонными», добавив, что он никогда не подразумевал, что воспринимает чернокожих избирателей как должное или может говорить им, кого они должны поддерживать. «Я не должен был быть таким умником. Я не должен был быть таким бесцеремонным», — сказал Байден.

Слова политика вызвали бурную полемику в популярном радио-шоу The Breakfast Club после того, как его ведущий заявил, что хочет продолжить обсуждение проблем, затрагивающих афроамериканское сообщество, позже. «У вас есть еще вопросы?» — ответил Байден. «Ну, я вам вот что скажу, если у вас есть проблема с определением, за меня вы или за Трампа, то вы не черный», — добавил он.

Пресс-секретарь Байдена Саймон Сандерс выступила в защиту политика, заявив, что замечания были «сделаны в шутку» и указала на решительную поддержку Байдена со стороны чернокожих избирателей, которые обеспечили ему громкие победы во время внутрипартийных выборов.

Несмотря на это, республиканцы и даже некоторые демократические лидеры выступили против этих замечаний, обвинив Байдена в том, что он читает лекции афроамериканцам о том, как думать, и ставит под сомнение расовую подлинность чернокожих избирателей.

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