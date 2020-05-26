В США поспорили о шансах Байдена на победу после слов о чернокожих избирателях

В американских СМИ разгорелся спор о шансах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США, бывшего вице-президента Джо Байдена на победу в грядущих президентских выборах после его слов о чернокожих избирателях. Об этом сообщает Fox News.

Так, в New York Post появилась статья, в которой высказывание Байдена называлось «примитивно расистским» и сравнивалось с «ударом в живот многим афроамериканцам с любыми политическими убеждениями». Кроме того, в публикации политика раскритиковали за его несдержанность и раздражительность в течение всего интервью, которое услышали более 4 миллионов молодых афроамериканцев, а также обвинили его в том, что он принимает поддержку чернокожих избирателей как должное и считает, что они проголосуют за него в любом случае. Как считают в издании, подобные высказывания Байдена в итоге лишат его значительной части голосов афроамериканцев на ожидающихся выборах.

В то же время корреспондент Washington Examiner Дэвид Дракер (David Drucker) в эфире Fox News заявил, что, скорее всего, оплошность, которую допустил Байден, не будет стоить ему поддержки всего черного населения и не скажется на позициях Демпартии так же плачевно, как высказывания кандидата от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году. По его словам, Байден имеет хорошую репутацию среди афроамериканцев, в частности, он хорошо зарекомендовал себя, работая вместе с первым в истории США чернокожим президентом Бараком Обамой. «За счет этого он может справиться с нынешней ситуацией», — считает Дракер. Он также отметил, что Байден быстро принес извинения за свои слова, что также может сгладить их негативное влияние на его политическое будущее.

23 мая Байден в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви, известным под псевдонимом Charlamagne Tha God, заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа. «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный», — отметил политик. Спустя некоторое время он извинился за свое высказывание, признав, что не должен был быть таким умником и вести себя так бесцеремонно.

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