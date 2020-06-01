Азиаты засели на крышах с оружием для защиты от бунтующих мародеров в США

Американцам азиатского происхождения предложили защищать свою собственность от мародеров, засев на крышах с оружием. О призывающей к этому кампании стало известно из поста пользователя Facebook Ханны Фетт.

«Я поддерживаю протесты против полиции. Я также поддерживаю свою общину в защите бизнеса и домов от грабежей с помощью оружия. Азиаты не будут пассивны. Мы будем защищать свое!» — говорится в опубликованном тексте. После этого большими буквами сформулирован лозунг движения — ROOF ASIANS 2020 («Азиаты на крышах 2020»). На прикрепленных к посту фотографиях американские азиаты с ружьями сидят как на крыше здания, так и внутри помещения.

Материалы по теме Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы

В США последние дни активизировались мародеры, которые грабят магазины в разных частях страны. Это происходит на фоне акций протеста, которые начались после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Власти заявили о том, что любые стычки бунтующих с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. В городе Окленд штата Калифорния сотрудник Федеральной службы охраны США был застрелен во время беспорядков. А в городах Индианаполис и Луисвилл погибли по меньшей мере по одному участнику протестов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru