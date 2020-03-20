Крадущих алкоголь во время эпидемии коронавируса мародеров задержали в Лондоне, Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Шестеро мужчин попытались украсть алкоголь в одном из специализированных магазинов Sainsbury на юге Лондона. Они спрятали бутылки под верхнюю одежду, однако сотрудники заметили это. Работники магазина попытались остановить мародеров, но те в ответ разбили витрину и сбежали. Тогда они вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей по подозрению в краже и разбое.
Полицейские сообщили, что за последние дни произошло несколько попыток мародерства.
Издание сообщает, что в Великобритании полки многих магазинов пустуют из-за эпидемии коронавируса. Жители скупают продукты с запасом на карантин. Однако отмечается, что дефицита нет, поэтому не стоит поддаваться панике.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 242,7 тысячи человек. Более 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились. В Великобритании зарегистрировано 2716 случаев инфицирования и 138 смертей. 67 человек — вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения