Крадущих алкоголь во время эпидемии коронавируса мародеров задержали в Лондоне, Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Шестеро мужчин попытались украсть алкоголь в одном из специализированных магазинов Sainsbury на юге Лондона. Они спрятали бутылки под верхнюю одежду, однако сотрудники заметили это. Работники магазина попытались остановить мародеров, но те в ответ разбили витрину и сбежали. Тогда они вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей по подозрению в краже и разбое.

Полицейские сообщили, что за последние дни произошло несколько попыток мародерства.

Издание сообщает, что в Великобритании полки многих магазинов пустуют из-за эпидемии коронавируса. Жители скупают продукты с запасом на карантин. Однако отмечается, что дефицита нет, поэтому не стоит поддаваться панике.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 242,7 тысячи человек. Более 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились. В Великобритании зарегистрировано 2716 случаев инфицирования и 138 смертей. 67 человек — вылечились.

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