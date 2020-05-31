На беспорядках в Филадельфии заметили «Бэтмена»

В сети появилось видео с мужчиной в костюме Бэтмена, который пришел на акцию протеста в Филадельфии, вспыхнувшую из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда после грубого ареста, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как «Бэтмен» невозмутимо идет сквозь дым от сожженных машин. Собравшиеся, заметив его, начинают аплодировать.

Как пишет 6abc, тысячи людей собрались в Филадельфии в субботу, 30 мая, чтобы почтить память Флойда. Они прошли маршем по центру города, а затем подожгли полицейские машины и один из киосков. Группа протестующих вступила в столкновение с копами. Мародеры разграбили магазины. Вечером вспыхнул пожар в одном из зданий. В полиции сообщили, что 13 стражей правопорядка ранены. Число пострадавших протестующих не уточняется.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, которые начались после смерти Флойда. Власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. В городе Окленд штата Калифорния сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) США был застрелен во время беспорядков. А в городе Индианаполис (штат Индиана) погиб участник протестов.

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