Трамп пригрозил развернуть тяжело вооруженную армию в бунтующих городах

Президент США Дональд Трамп пригрозил развернуть Вооруженные силы США в бунтующих городах, если протесты не утихнут. Его слова передает Reuters.

Он посоветовал губернаторам штатов, где проходят демонстрации, развернуть тяжело вооруженную армию, чтобы «доминировать на улицах». По мнению американского лидера, протестующим нужно противостоять до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, нужные для защиты жизни и собственности их жителей, я сам разверну там Вооруженные силы США и быстро решу проблему за [губернаторов]», — подчеркнул президент.

Материалы по теме Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы

29 мая Трамп уже угрожал вводом войск в Миннеаполис (штат Миннесота), откуда и начались протесты из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда. Сейчас они охватили десятки городов США, демонстрации сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



