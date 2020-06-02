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Трамп пригрозил развернуть тяжело вооруженную армию в бунтующих городах

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Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил развернуть Вооруженные силы США в бунтующих городах, если протесты не утихнут. Его слова передает Reuters.

Он посоветовал губернаторам штатов, где проходят демонстрации, развернуть тяжело вооруженную армию, чтобы «доминировать на улицах». По мнению американского лидера, протестующим нужно противостоять до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, нужные для защиты жизни и собственности их жителей, я сам разверну там Вооруженные силы США и быстро решу проблему за [губернаторов]», — подчеркнул президент.

29 мая Трамп уже угрожал вводом войск в Миннеаполис (штат Миннесота), откуда и начались протесты из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда. Сейчас они охватили десятки городов США, демонстрации сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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