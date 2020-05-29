Пост Трампа о введении войск в бунтующий город скрыли

Пост президента США Дональда Трампа о введении войск в бунтующий из-за убийства чернокожего город Миннеаполис скрыли. Об этом сообщает The Washington Post.

Запись американского лидера в Twitter нарушает правила сервиса в отношении героизации насилия, отметили его сотрудники. Они скрыли пост, однако не стали удалять его, поскольку он может «представлять собой предмет общественного интереса».

Трамп назвал бунтующих жителей Миннеаполиса бандитами, оскверняющими память умершего афроамериканца Джорджа Флойда. Он также отметил, что готов ввести войска, чтобы усмирить толпу.

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Американский президент уже задумался о том, чтобы закрыть Twitter. Он пояснил, что не считает эту соцсеть свободной платформой для выражения мнения.

29 мая Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей, в теории он может помочь ему закрыть сервис. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут обладать защитой от ответственности, пояснял американский лидер.

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