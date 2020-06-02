Американским властям предрекли «чертовски дорогую цену» за расистские убийства

Если в США продолжатся убийства на расовой почве, то расплата для американских властей будет страшной. Такое мнение в авторской колонке в The Washington Post высказал писатель Юджин Робинсон (Eugene Robinson).

«Губернаторы, мэры и начальники полиции по всей стране должны услышать и понять сообщение: если эти расистские убийства продолжатся, за это придется чертовски дорого расплатиться», — написал Робинсон.

Десятки городов Соединенных Штатов охватили протесты против полицейского произвола после гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда, ставшего жертвой грубого ареста. Робинсон отмечает, что развернувшиеся восстания напрямую связаны с Декларацией независимости США, а именно с фразой «согласие управляемых». «У полиции в этой стране больше нет нашего согласия убивать афроамериканцев несправедливо и безнаказанно», — пояснил он.

Писатель отмечает, что вся ситуация все меньше и меньше напоминает очередное повторение драмы, которую американцы переживали так много раз: «Несправедливое убийство, несколько дней протеста, хор обещаний реформ, возвращение к нормальной жизни, слишком короткая интерлюдия до следующего несправедливого убийства». Робинсон пишет, что в этот раз поразительной является не только интенсивность гнева протестующих, но и то, насколько широко этот гнев распространился.

По мнению автора, сложившаяся ситуация является потенциально переломным моментом, так как посыл о «нормальности», которая больше не является приемлемой, дошел до крупнейших американских городов: «Будет ли это услышано и понято, еще неизвестно».

Робинсон заявил, что президент США Дональд Трамп и его помощники «глухие, тупые и слепые», припомнив решение агентов Секретной службы в целях безопасности спрятать главу государства в подземном бункере во время протестов у Белого дома: «Он утешил свое ущемленное эго сообщением о том, как любого, кому удастся проникнуть на территорию, встретят "злые собаки" и "зловещее оружие"».

Писатель также отметил символичный для страны момент, когда после введения комендантского часа в Вашингтоне подсветка вокруг Белого дома была отключена: «С точки зрения президентского руководства, которое могло бы помочь исцелить нацию, метафора "никого дома" удручающе прекрасна. Трамп скрылся, чтобы избежать протестующих». Помимо этого, он вспомнил звонок президента США брату погибшего Джорджа Флойда, который высказался о незаинтересованности Трампа в вопросе, а также призывы главы Белого дома «доминировать над протестующими с подавляющей силой».

Рассуждая о «глухоте» в руководстве, писатель привел в пример советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который заявил CNN, что он не верит, что в полицейских рядах США наблюдается «системный расизм».

«Политики должны понимать, что пора перестать говорить о реформе полиции и фактически изменить расистскую культуру оккупационной армии, которая отравляет слишком много полицейских департаментов», — подытожил писатель.

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