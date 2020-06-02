Мэйуэзер оплатит похороны погибшего после задержания в США чернокожего мужчины

Американский боксер Флойд Мэйуэзер предложил оплатить похороны погибшего после задержания в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, Энзел Дженнингс, генеральный директор лейбла TMT Music, принадлежащего боксеру, с детства был знаком с Флойдом. Уточняется, что семья погибшего уже согласилась принять помощь Мэйуэзера. По словам представителей боксера, он делает «то, что подсказывает ему сердце».

Чернокожего мужчину арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытащили его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил задержанного коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, один из них арестован.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Мэйуэзер — непобежденный боксер. В его активе 50 побед в профессиональном боксе. В последний раз он выходил на ринг в августе 2017 года. Тогда он победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.

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