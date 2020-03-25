Найденная мертвой мать детей Мэйуэзера писала книгу о побоях со стороны боксера

Бывшая девушка американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис до своей смерти работала над книгой, где описывала сцены домашнего насилия. Об этом сообщает The Mirror.

Харрис, тело которой обнаружили в ее собственном автомобиле, готовила книгу, где подробно рассказавала о побоях со стороны Мэйуэзера. Речь идет о нападении боксера на девушку при ее детях в сентябре 2010-го.

О смерти Харрис стало известно 11 марта. Следов насилия на теле 40-летней женщины обнаружено не было. Боксер и Харрис состояли в отношениях с 1995 года вплоть до 2010 года. У пары родились трое детей.

В 2012 году боксер признал себя виновным в нападении на сожительницу. Он был приговорен к 90 дням заключения под стражу, но оказался на свободе уже через два месяца: спортсмен был выпущен за примерное поведение.

Мэйуэзер ни разу не уступал в профессиональном ринге. На его счету 50 побед в 50 боях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!