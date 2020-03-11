Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине. Об этом сообщает TMZ.

40-летнюю Харрис обнаружили после поступившего звонка. Кто именно сообщил в полицию, не уточняется. Причина смерти также неизвестна, но следов насилия на теле женщины обнаружено не было.

Харрис и Мэйуэзер состояли в отношениях с 1995 по 2010 год. За это время у пары родились два сына и дочь. В сентябре 2010-го боксер был приговорен к двум месяцам тюрьмы за избиение Харрис на глазах у детей. При этом женщина сообщала еще о шести случаях домашнего насилия, которому она подвергалась со стороны сожителя.

5 марта американец заявил, что готов провести поединок по правилам бокса против российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова за 600 миллионов долларов. В 2017 году он уже встречался с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и нокаутировал его в десятом раунде.

После этого Мэйуэзер завершил спортивную карьеру. Всего на профессиональном ринге он провел 50 боев и победил в каждом из них.

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