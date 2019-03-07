Мэйуэзер провозгласил себя непобедимым

Американский боксер Флойд Мэйузер заявил, что никто не сможет победить его. Слова завершившего карьеру спортсмена приводит TMZ.

Журналисты спросили Мэйуэзера о возможном бое-реванше против ирландского бойца Конора Макгрегора, на что американец ответил: «Все хотят провести реванш со мной». Также он напомнил, что ни один спортсмен не может победить его, после чего попросил корреспондентов «перевести камеру на часы за 18 миллионов долларов».

6 марта Макгрегор заявил, что бой-реванш против Мэйуэзера «был бы интересным». Спортсмены встретились в боксерском поединке в августе 2017 года, американец одержал победу техническим нокаутом. По сообщениям СМИ, за этот бой Мэйуэзер получил около 100 миллионов долларов, Макгрегор — около 50.

После этого боксер объявил о завершении карьеры. Он провел 50 боев, в каждом из которых победил.

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