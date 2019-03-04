Бывший чемпион UFC захотел побить Мэйуэзера

Американский боец смешанного стиля Деметриус Джонсон, ныне выступающий в One Championship, выразил готовность провести поединок против боксера Флойда Мэйуэзера. Об этом он сообщил в интервью TMZ.

32-летний спортсмен вспомнил о выставочном поединке американца в Японии и заявил, что сам не прочь провести против соотечественника три раунда по правилам бокса. «С удовольствием. Будет весело. Думаю, я неплохо бы справился», — заявил он.

31 декабря 2018-го 42-летний Мэуйэзер выступил на турнире Rizin, где в выставочном поединке одолел японского бойца MMA и кикбоксера Тенсина Насукаву. Американец заработал девять миллионов долларов за этот бой.

Джонсон — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Он 11 раз защищал титул. На его счету 27 побед, три поражения и одна ничья.

Мэйуэзер ни разу в карьере не проигрывал. Американец одержал 50 побед в 50 боях.

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