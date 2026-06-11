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18:35, 11 июня 2026Россия

Больше десяти человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу в российском регионе

В Белгородской области 11 человек пострадали при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Врачи не смогли спасти одного человека, еще 11 пострадали, сообщили в канале оперштаба региона в «Максе».

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу (...) В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены одиннадцать человек», — указано в публикации оперштаба.

По данным специалистов, двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения, еще у четверых людей диагностировали травмы уха. Всех пострадавших доставили в больницу, им начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

В этот же день, 11 июня, ВСУ обстреляли магазин «Пятерочка» в поселке Разумное в Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе девятимесячный ребенок и пятилетняя девочка.

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