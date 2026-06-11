Кончаловский стал лауреатом премии

Режиссера Кончаловского наградили государственной премией за вклад в развитие культуры

Режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Народный артист РСФСР получил награду за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

За свою яркую карьеру в СССР, США и России постановщик успел стать лауреатом двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля — за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Также является обладателем специального приза жюри за картину «Дом дураков».

Кончаловский снял в России и за рубежом более 20 картин, среди которых «История Аси Клячиной», «Танго и Кэш», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и другие.

Ранее голливудская звезда назвала фильм Кончаловского худшим за свою карьеру. Артистка сыграла главную роль в картине, когда ей было девять лет.