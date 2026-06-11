Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:30, 11 июня 2026Культура

Кончаловский стал лауреатом премии

Режиссера Кончаловского наградили государственной премией за вклад в развитие культуры
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Народный артист РСФСР получил награду за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

За свою яркую карьеру в СССР, США и России постановщик успел стать лауреатом двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля — за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Также является обладателем специального приза жюри за картину «Дом дураков».

Кончаловский снял в России и за рубежом более 20 картин, среди которых «История Аси Клячиной», «Танго и Кэш», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и другие.

Ранее голливудская звезда назвала фильм Кончаловского худшим за свою карьеру. Артистка сыграла главную роль в картине, когда ей было девять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

    В России назвали способ снижения эффективности дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok