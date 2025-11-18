Голливудская звезда назвала фильм Кончаловского худшим за свою карьеру

Эль Фаннинг заявила, что фильм Кончаловского является худшим в ее карьере

Американская актриса Эль Фаннинг в ходе подкаста Off Menu заявила, что фильм режиссера Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король» является самым неудачным в ее фильмографии. Ее цитирует PeopleTalk.

Артистка сыграла главную роль в картине, когда ей было девять лет. «У него 0 процентов свежести на Rotten Tomatoes. Это худший [фильм]. Не смотрите его. Я сама его не видела. Я была ребенком. Я не имею к этому отношения!» — заявила она.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян. За него проголосовали 15 процентов опрошенных. Лидерами среди актрис оказались Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд — дочь Юлии Пересильд, признанной лучшей артисткой в 2023 году.