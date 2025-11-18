Культура
Назван лучший актер года по мнению россиян

ВЦИОМ: Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян
Ольга Коровина

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Народный артист РФ Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян. Соответствующие результаты исследования публикует аналитический центр ВЦИОМ.

За Безрукова проголосовали 15 процентов опрошенных граждан России. В рейтинг главных актеров 2025 года также вошли Сергей Бурунов, Юра Борисов, Александр Петров, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и другие.

Лидерами среди актрис оказались Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд — дочь Юлии Пересильд, признанной лучшей артисткой в 2023 году. Также россияне отдавали голоса Елизавете Боярской, Екатерине Климовой, Екатерине Гусевой, Марине Александровой, Настасье Самбурской и Анне Ковальчук.

Согласно результатам опроса, лучшей российской кинокартиной года зрители признали фильм «Август», главную роль в котором исполнил Безруков. Также респонденты отметили проекты «Чебурашка», «Алиса в стране чудес», «Волшебник изумрудного города», «Мастер и Маргарита», «Пророк. История Александра Пушкина», «Хроники Русской революции», «В списках не значился».

Ранее Сергей Безруков высказался об отмене русской культуры на Западе. Артист назвал подобные веяния несусветной глупостью, как и запрет русского языка.

