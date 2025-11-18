Назван лучший актер года по мнению россиян

ВЦИОМ: Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян

Народный артист РФ Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян. Соответствующие результаты исследования публикует аналитический центр ВЦИОМ.

За Безрукова проголосовали 15 процентов опрошенных граждан России. В рейтинг главных актеров 2025 года также вошли Сергей Бурунов, Юра Борисов, Александр Петров, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и другие.

Лидерами среди актрис оказались Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд — дочь Юлии Пересильд, признанной лучшей артисткой в 2023 году. Также россияне отдавали голоса Елизавете Боярской, Екатерине Климовой, Екатерине Гусевой, Марине Александровой, Настасье Самбурской и Анне Ковальчук.

Согласно результатам опроса, лучшей российской кинокартиной года зрители признали фильм «Август», главную роль в котором исполнил Безруков. Также респонденты отметили проекты «Чебурашка», «Алиса в стране чудес», «Волшебник изумрудного города», «Мастер и Маргарита», «Пророк. История Александра Пушкина», «Хроники Русской революции», «В списках не значился».

Ранее Сергей Безруков высказался об отмене русской культуры на Западе. Артист назвал подобные веяния несусветной глупостью, как и запрет русского языка.