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Из жизни
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18:32, 11 июня 2026Из жизни

Женщина накачала наркотиками четырех пожилых мужчин с сайта знакомств и обокрала их

В Мексике американка накачала наркотиками четырех пенсионеров и убила двух из них
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: FBI

В Мексике 44-летнюю американку Аврору Фелпс судят за расправу над пожилым мужчиной с сайта знакомств. Об этом пишет People.

Как установило следствие, с ноября 2021 года по декабрь 2022 Фелпс накачала наркотиками четырех пенсионеров и обокрала их. Пока жертвы оставались без сознания, она опустошала их банковские счета, переводила себе деньги и покупала люксовые товары в модных бутиках.

С первым пострадавшим женщина встретилась у него дома. Перед обедом она добавила в блюдо, которое ел мужчина, рецептурный препарат. Пенсионер оставался без сознания почти пять дней. Очнувшись, он обнаружил, что принадлежавшие ему акции Apple на сумму 3,3 миллиона долларов (242 миллиона рублей) были проданы.

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Второго пострадавшего нашли мертвым в гостиничном номере в Мехико, куда Фелпс приехала вместе с ним и своей дочерью. Третий пенсионер пропал без вести в Гвадалахаре после встречи с женщиной в отеле. Четвертого обнаружили бездыханным на полу ванной на следующий день после свидания с Фелпс.

После разбирательства в Мексике женщину экстрадируют в США. На родине Фелпс предъявят более 20 обвинений в мошенничестве, похищениях людей и краже личных данных.

Ранее сообщалось, что в Сеуле задержали 22-летнюю девушку, травившую мужчин на свиданиях. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

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