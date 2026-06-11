Женщина накачала наркотиками четырех пожилых мужчин с сайта знакомств и обокрала их

В Мексике американка накачала наркотиками четырех пенсионеров и убила двух из них

В Мексике 44-летнюю американку Аврору Фелпс судят за расправу над пожилым мужчиной с сайта знакомств. Об этом пишет People.

Как установило следствие, с ноября 2021 года по декабрь 2022 Фелпс накачала наркотиками четырех пенсионеров и обокрала их. Пока жертвы оставались без сознания, она опустошала их банковские счета, переводила себе деньги и покупала люксовые товары в модных бутиках.

С первым пострадавшим женщина встретилась у него дома. Перед обедом она добавила в блюдо, которое ел мужчина, рецептурный препарат. Пенсионер оставался без сознания почти пять дней. Очнувшись, он обнаружил, что принадлежавшие ему акции Apple на сумму 3,3 миллиона долларов (242 миллиона рублей) были проданы.

Второго пострадавшего нашли мертвым в гостиничном номере в Мехико, куда Фелпс приехала вместе с ним и своей дочерью. Третий пенсионер пропал без вести в Гвадалахаре после встречи с женщиной в отеле. Четвертого обнаружили бездыханным на полу ванной на следующий день после свидания с Фелпс.

После разбирательства в Мексике женщину экстрадируют в США. На родине Фелпс предъявят более 20 обвинений в мошенничестве, похищениях людей и краже личных данных.

Ранее сообщалось, что в Сеуле задержали 22-летнюю девушку, травившую мужчин на свиданиях. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.