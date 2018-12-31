«Девятиминутная прогулка» обогатит Мэйуэзера на девять миллионов

Американский боксер Флойд Мэйуэзер написал в своем Instagram, что за выставочный бой с японским кикбоксером Тенсином Насукавой получит девять миллионов долларов.

Бой состоится в Токио 31 декабря, он продлится три раунда по три минуты. Организатором выступил японский промоушн RIZIN. Спортсмен назвал поединок «девятиминутной прогулкой».

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Окончательно Мэйуэзер согласился встретиться с Насукавой в ноябре. Он рассказал, что изначально согласился провести показательный бой с 20-летним японцем для узкого круга лиц, без трансляции. Сопернику американца также было запрещено наносить удары ногами.

Вместо этого RIZIN публично объявил о бое между Мэйуэзером и Насукавой, за что позднее промоушн извинился.

41-летний Мэйуэзер ни разу не проигрывал на протяжении профессиональной карьеры. Свою 50-ю победу он одержал в боксерском поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

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