Мэйуэзер назвал себя главным в переговорах с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мэйуэзер считает, что именно он должен решать относительно условий возможного поединка против российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Это они пришли ко мне говорить о бое. Хабиб бросил вызов мне, а не наоборот. Они сказали, что бой должен состоятся в октагоне. Я же ответил: "Покажите девятизначный гонорар Хабиба за поединок в октагоне. Если он не смог заработать таких денег — он не решает, где нам драться. Я главный, поэтому, если хотите боя, нужно играть по моим правилам"», — заявил Мэйуэзер.

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16 ноября 41-летний американец подтвердил, что примет участие в турнире Rizin 14, который пройдет в канун нового года в Японии. Там он проведет выставочный бой по правилам бокса против японского кикбоксера Тенсина Насукавы. До этого Мэйуэзер утверждал, что не собирается биться с японцем, несмотря на участие в пресс-конференции в Токио.

17 октября Мэйуэзер отметил, что готов встретиться с Нурмагомедовым. При этом американец подчеркнул, что станет биться только по правилам бокса. После этого глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой с Нурмагомедовым, который является спортсменом организации, возможен только в UFC.

Нурмагомедов вызвал американца на бой в социальных сетях после того, как защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Тогда россиянин одолел ирландского бойца Конора Макгрегора. Последний уже бился с Мэйуэзером в поединке по правилам бокса и уступил. Американец тогда довел количество побед в карьере до 50.

Нурмагомедов также не проигрывал ни разу в профессиональной карьере. На его счету 30-летнего россиянина 27 побед по правилам MMA.

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