Мэйуэзер раскрыл условия боя с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что согласен выйти на поединок против бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова только по правилам бокса. Слова спортсмена приводит TMZ.

«Я босс только для самого себя. Так что не могу сказать, что там думает Хабиб. Но со своей стороны готов сказать: мы можем сделать это», — заявил Мэйуэзер, говоря о том, возможен ли их бой.

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«Он вызвал меня. Так что ему придется прийти в мой мир», — подчеркнул боксер. Он заявил, что за этот поединок рассчитывает заработать на 100 миллионов больше, чем он получил за победу над ирландцем Конором Макгрегором. Мэйуэзер считает, что бой должен состояться в Лас-Вегасе (штат Невада), однако Нурмагомедову придется доказать, что он может вести себя профессионально во время и после поединка.

14 октября Нурмагомедов вызвал американца на бой. «Вперед, Флойд! Я готов выйти с тобой на бой, 50-0 против 27-0. Два парня, которые ни разу не проигрывали. Почему нет? Давай! В джунглях может быть только один король, и это я», — заявил дагестанский боец. Американец ответил в социальных сетях: «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов».

Оба спортсмена побеждали Макгрегора. Нурмагомедов сделал это 7 октября, заставив его сдаться в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229. Мэйуэзер победил ирландца техническим нокаутом в поединке по правилам бокса в августе 2017-го. По разным оценкам, за тот бой американец получил около 300 миллионов долларов.

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