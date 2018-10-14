Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов готов выйти против американского боксера Флойда Мэйуэзера. Вызов 30-летнего россиянина опубликовал менеджер боксеров Дехуан Блэйк в своем Instagram.

«Вперед, Флойд! Я готов выйти с тобой на бой, 50-0 против 27-0. Два парня, которые на разу не проигрывали. Почему нет? Давай! В джунглях может быть только один король, и это я. Мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко», — заявил Нурмагомедов.

Фото опубликовано @dejuanblake

7 октября россиянин защитил титул чемпиона в легком весе, вынудив сдаться ирландца Конора Макгрегора. Из-за потасовки после поединка у Нурмагомедова возникли разногласия с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Выплата гонорара россиянина заморожена, и ему грозит длительная дисквалификация. Кроме того, Нурмагомедов выразил недовольство позицией UFC в отношении его друга Зубайры Тухугова, у которого был отнят бой против Артема Лобова из-за участия в потасовке после поединка с Макгрегором. Чемпион UFC выдвинул организации ультиматум, согласно которому он готов уйти из промоушена, если его покинет Тухугов.

В августе 2017 года Мэйуэзер и Макгрегор сошлись в ринге по правилам бокса. Американец нокаутировал бойца MMA в 10-м раунде. Сообщается, что за этот бой Мэйуэзер получил порядка 300 миллионов долларов.

Как и Нурмагомедов, Мэйуэзер ни разу не проигрывал на протяжении своей карьеры.

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