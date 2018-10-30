Глава UFC приказал Мэйуэзеру драться в ММА

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой между американцем Флойдом Мэйуэзером и россиянином Хабибом Нурмагомедовым может состояться только по правилам смешанных единоборств (ММА). Его слова передает TMZ.
«Слушайте, если Мэйуэзер хочет драться, пускай приходит и дерется. Пускай дерется в UFC. Мы не собираемся боксировать с ним. Уже однажды сделали это, нам достаточно. Хочешь драться? Приходи и дерись по-настоящему», — заявил Уайт.
Глава UFC имел в виду бой по правилам бокса, в котором Мэйуэзер техническим нокаутом победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Уайт был одним из организаторов поединка.
Нурмагомедов 14 октября предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Он также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин, в свою очередь, заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».
В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА. В ночь на 7 октября он победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры. На счету боксера 50 побед в 50 поединках.