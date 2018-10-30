Глава UFC приказал Мэйуэзеру драться в ММА

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой между американцем Флойдом Мэйуэзером и россиянином Хабибом Нурмагомедовым может состояться только по правилам смешанных единоборств (ММА). Его слова передает TMZ.

«Слушайте, если Мэйуэзер хочет драться, пускай приходит и дерется. Пускай дерется в UFC. Мы не собираемся боксировать с ним. Уже однажды сделали это, нам достаточно. Хочешь драться? Приходи и дерись по-настоящему», — заявил Уайт.

Глава UFC имел в виду бой по правилам бокса, в котором Мэйуэзер техническим нокаутом победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Уайт был одним из организаторов поединка.

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Нурмагомедов 14 октября предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Он также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин, в свою очередь, заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА. В ночь на 7 октября он победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры. На счету боксера 50 побед в 50 поединках.

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