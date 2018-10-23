Нурмагомедов выбрал арену для боя с Мэйуэзером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил в Instagram, что хочет выйти на поединок против американского боксера Флойда Мэйуэзера на стадионе «Лужники». Он считает, что на их встречу придет 100 тысяч болельщиков.

Спортсмен опубликовал фотографию со встречи с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Они обсудили детали возможного боя с Мэйуэзером. «Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное, в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна», — написал Нурмагомедов.

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Россиянин 14 октября предложил Мэйуэзеру провести поединок. Тот согласился драться с Нурмагомедовым только по правилам бокса. Он также отметил, что такой бой должен состояться в Лас-Вегасе.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА. В ночь на 7 октября он победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Из-за проблем с получением американской визы на этом поединке не смог присутствовать отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры. На счету боксера 50 побед в 50 поединках.

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