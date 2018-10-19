Глава UFC высказался о бое Нурмагомедова и Мэйуэзера

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался относительно возможного поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит ESPN.

«Не обращайте на все это внимания. Со стороны Флойда никто не выходил с нами на связь. А у Нурмагомедова действующий контракт с UFC», — разъяснил функционер.

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18 октября 41-летний боксер заявил, что считает бои с представителями MMA особенно выгодными с финансовой точки зрения. Он выразил готовность вновь подраться с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

17 октября Мэйуэзер ответил на вызов Нурмагомедова. 30-летний россиянин обратился к непобежденному боксеру в социальных сетях с предложением о бое. При этом формат поединка Нурмагомедов не уточнял.

7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин победил Макгрегора, вынудив последнего сдаться.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры, на его счету рекорд в 50 побед.

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