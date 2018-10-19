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Мэйуэзер заговорил о гонораре за бой с Нурмагомедовым

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Флойд Мэйуэзер

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил мнение, что поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым вызовет ажиотаж и принесет ему рекордный гонорар. Его слова приводит Boxingnews24.

«У меня постоянно спрашивают, почему я говорю о поединках с соперниками из смешанных единоборств. Но послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Мы с Конором собрали большую сумму. Я боксирую только с теми, кто приносит на стол большие цифры. Я готов к работе и к тому, чтобы повеселить публику. Мой бой с Конором стал настоящим развлечением. Я даю людям то, что они хотят видеть», — заявил боксер.

По словам Мэйуэзера, он встретится и с Нурмагомедовым, и с Макгрегором уже в 2019 году. «Многие не верили, что мой поединок с Макгрегором вообще состоится, но я рад, что это случилось», — добавил он.

Мэйуэзер 18 октября заявил, что готов дать реванш Макгрегору. Боксер также согласился встретиться с Нурмагомедовым, бросившим американцу вызов в социальных сетях.

Мэйуэзер и Нурмагомедов оба побеждали Макгрегора. Дагестанский боец сделал это 7 октября, заставив ирландца сдаться в четвертом раунде на турнире UFC 229. Мэйуэзер победил ирландца техническим нокаутом в поединке по правилам бокса в августе 2017-го. За тот бой американец получил около 300 миллионов долларов.

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