Мэйуэзер отрекся от боя с японским кикбоксером

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что не соглашался на бой с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Теперь, вновь находясь на американской земле после долгого и удручающего визита в Токио, я обращаюсь к своим болельщикам и медиа относительно планируемого 31 декабря события. Начнем с того, что необходимо прояснить — я, Флойд Мэйуэзер, не давал согласия на официальный бой с Тенсином Нацукавой. Более того (при всем уважении), я никогда не слышал его имени до поездки в Японию», — отмечает Мэйуэзер.

По его словам, речь шла исключительно о показательном выступлении со спортсменом из организации Rizin. При этом, выступление, согласно первоначальным договоренностям, предназначалось для узкого круга лиц и не должно было транслироваться.

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41-летний боксер извинился за дезинформацию и признался, что также был шокирован тем, что было объявлено на пресс-конференции. Мэйуэзер был огорчен, что не сумел сразу прояснить все до конца.

5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара объявил о том, что спортсмен выйдет на ринг против 20-летнего Нацукавы. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, с которым Мэйуэзер уже проводил бой по правилам бокса, в свою очередь выразил негодование решением американца и высмеял его в социальных сетях.

14 октября российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов вызывал на бой Мэйуэзера. Американец заинтересовался предложением, отметив, что бои с представителями MMA он считает денежными.

В августе 2017 года Мэйуэзер победил Макгрегора в бою по правилам бокса. После этого американец, одержавший 50-ю победу в 50 поединках, объявил о завершении карьеры.

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