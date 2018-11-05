Мэйуэзер дебютирует в MMA

Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом в Twitter-аккаунте написал генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара.

Поединок пройдеn 31 декабря в Токио в рамках турнира Rizin. Соперником американца станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

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14 октября чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Американец также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин в свою очередь заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».

В активе 41-летнего Мэйуэзера 50 побед в 50 боксерских поединках. В последнем бою в августе 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мэйуэзера дебютным в смешанных единоборствах.

Нацукава провел в ММА четыре боя, одержав во всех победы.

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