Нурмагомедов обратился к Мэйуэзеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился в Instagram-аккаунте к американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру.

Российский боец выложил ролик, на котором боксер заходит в октагон.

Фото опубликовано @khabib_nurmagomedov

«Где ты, Флойд?» — написал Нурмагомедов, добавив хештег #27vs50. Эти числа означают количество побед обоих бойцов. У Нурмагомедова 27 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Американец выиграл 50 поединков на боксерском ринге, ни разу не проиграв.

Нурмагомедов 14 октября предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Американец также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин, в свою очередь, заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».

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