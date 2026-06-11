Пик брачного сезона у змей настал в России

Россиян предупредили о пике брачного сезона змей в РФ

У змей, обитающих на территории России, наступил пик брачного сезона. Об этом со ссылкой на экспертов компании «Согласие» предупредили в агентстве РИА Новости.

Страховщик отметил, что в этот период рептилии менее осторожны, много передвигаются в поисках партнера и поэтому могут чаще попадаться на пути человека. Целые скопления пресмыкающихся возникают вокруг самок — каждая способна привлечь сразу нескольких самцов. Собеседник агентства напомнил, что, как правило, змеи уползают, если видят человека, и не нападают первыми. Если животное собирается укусить, оно предупредит об этом, приняв особую позу или издав звук. Однако если человек уже наступил на змею, рептилия сделает бросок без предупреждения.

Эксперты призвали быть особенно бдительными у рек, озер и болот, где обычно обитают змеи. Помимо этого, пресмыкающиеся любят влажность на прогреваемых солнцем участках. К наиболее опасным видам, которые водятся в стране, относятся обыкновенная гадюка, гюрза на Северном Кавказе и разные виды гадюк в Крыму. В Поволжье, на юге РФ и на Дальнем Востоке можно встретить щитомордника, яд которого слабее.

«На даче рептилии могут появиться, если есть грызуны. Уберете кормовую базу — уйдут змеи», — объяснила начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка Анна Багатурова.

Пострадавшим от укуса змеи страховщик порекомендовал выпить как можно больше воды, принять антигистаминные препараты и продезинфицировать рану, если та кровоточит. Помимо этого, можно промыть пораженный участок водкой, но неглубоко. Следующий шаг — как можно быстрее добраться до медицинского учреждения. Собеседник агентства подчеркнул, что накладывать жгут в таких случаях опасно, поскольку это провоцирует некроз тканей и не останавливает яд.

Специалисты уточнили, что к врачу стоит обратиться даже в том случае, если укусил неядовитый уж — в слюне рептилий содержится большое количество бактерий, и можно занести инфекцию. Доктор обработает рану и выпишет антибиотики при необходимости.

Ранее в июне стало известно, что страховые случаи, связанные с укусами змей, уже были зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.