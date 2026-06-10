Змея поселилась в машине в российском городе и не захотела ее покидать

Во Владивостоке змея пробралась в автомобиль

Змея поселилась в машине во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Пресмыкающееся выбрало моторный отсек Mitsubishi. Хозяину не удалось самостоятельно избавиться от змеи. Ему пришлось звать на помощь. После нескольких попыток змею извлекли из автомобиля.

Ранее жители Владивостока заметили на Сахалинской улице ядовитую змею — щитомордника из семейства гадюковых, которого можно распознать по темным полосам на хребте и темным пятнам на боках. Его яд вызывает сильные внутренние кровоизлияния, острую боль и обширный отек, а укус может оказаться фатальным для детей.

Пресмыкающихся видели в других городах Приморья. Повышенную активность змей в регионе эксперты объяснили аномально жаркой для региона погодой.