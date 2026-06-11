Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:32, 11 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт оценил канадскую «машину апокалипсиса»

Военный эксперт Живов: Канадский бронеавтомобиль Senator обладает высокой защищенностью
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канадский бронеавтомобиль Senator, который прозвали «машиной апокалипсиса», обладает высокой защищенностью, заявил военный эксперт, политолог Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что внутри бронеавтомобиля можно размещать командный пункт управления войсками.

В Минобороны ранее сообщили, что бойцы группировки войск «Юг» уничтожили бронеавтомобиль Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо Senator, российские военнослужащие уничтожили бронемашину HMMWV, которая производится в США, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Хороший бронеавтомобиль с высокой защищенностью. Наверное, потому что в нем можно размещать командный пункт управления войсками. Их уничтожение — это абсолютнейшая рутина военная. Просто хорошая канадская бронемашина, ничего более», — сказал Живов.

В Министерстве обороны России также сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ранее сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Российские военные также уничтожили 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что дальность крылатой ракеты «Фламинго» может превышать тысячу километров, она также несет достаточно мощный боезаряд. По его словам, ВСУ могли запускать ракеты с мобильной установки с приграничных территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион

    Одна ночь в роскошном отеле в Швейцарии обошлась паре россиян в сотни тысяч рублей

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok