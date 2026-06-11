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18:34, 11 июня 2026Путешествия

В России пообещали возобновить продажи туров в ОАЭ при одном условии

Решетников: Продажи туров в ОАЭ возобновят при стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Michael Blanki / Shutterstock / Fotodom

Министр экономического развития России Максим Решетников пообещал соотечественникам возобновить продажи туров в ОАЭ при одном условии — если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. Его слова передает ТАСС.

На форуме «Путешествуй!» глава ведомства заверил, что ограничения на поездки туда будут сняты, как только это станет возможно. «Но надо сказать, что у нас рейсы летают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты», — отметил он.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта на Ближнем Востоке простимулировало спрос туристов на поездки в Россию. Так, туризмом в РФ массово заинтересовались граждане Вьетнама и Турции, которые планировали отдых в ближневосточных странах.

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