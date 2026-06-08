Туристы массово заинтересовались Россией из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

МЭР: Спрос граждан Вьетнама и Турции на турпоездки в Россию растет

Обострение конфликта на Ближнем Востоке простимулировало спрос туристов на поездки в Россию. Об этом директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ (МЭР) Никита Кондратьев сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам представителя МЭР, туризмом в нашей стране массово заинтересовались граждане Вьетнама и Турции, которые планировали отдых в ближневосточных странах. «Туроператоры говорят, что у нас два новых въездных рынка, которые они с удивлением для себя открыли — это Вьетнам и Турция. Причем растут как самостоятельные турпоездки из этих стран, так и организованные», — добавил Кондратьев.

Он отметил, что интерес к России растет не только благодаря переориентированию рынков, но и вследствие успешного продвижения отечественных туристических брендов за рубежом.

Ранее стало известно, что небо над тремя странами Ближнего Востока временно закрыто для движения воздушных судов. В ночь с 7 на 8 июня Иран запустил ракеты по Израилю