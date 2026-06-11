Назван один из вариантов поставок из Европы в Россию в обход ареста торговых судов

«Транссертико»: Поставки из ЕС через Сербию остаются вариантом для несанкционных товаров

Грузоперевозки из стран Европейского союза (ЕС) в Россию через Сербию остаются одним из вариантов для поставок не попадающих под санкции товаров. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил генеральный директор логистической компании «Транссертико» Александр Соболев.

«Если мы берем просто товары европейского происхождения, но при этом не попадающие под санкции, например, мебель, медикаменты и другие, то существует вариант логистики через Сербию», — рассказал предприниматель.

Соболев прокомментировал задержание в порту Роттердама в Нидерландах капитана контейнеровоза, на борту которого находились попадающие под санкции Евросоюза товары, и отметил тенденцию на переориентирование логистических цепочек на альтернативные маршруты, включая Казахстан, Турцию и Сербию. Он указал, что страны ЕС постоянно совершенствуют систему отслеживания движения товаров. При этом бизнесмен подчеркнул, что в настоящий момент у логистических компаний есть понимание относительно вариантов перевозок из Европы и их возможной стоимости.

«Хочу особенно подчеркнуть, что абсолютное большинство грузов на данной линии "Роттердам — Санкт-Петербург" не попадали под санкции и доставлялись на абсолютно законных основаниях», — отметил эксперт.

5 июня Таможенная служба Нидерландов задержала в порту Роттердама капитана контейнеровоза после обнаружения на борту подсанкционных товаров, предположительно, предназначенных для отправки в Россию. Как утверждается, судно регулярно курсировало между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

Ранее министр международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненад Попович раскрыл в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) значение долгосрочного соглашения с Россией. По его словам, предусмотрено сотрудничество между Москвой и Белградом в агропромышленном комплексе, строительстве и реализации инфраструктурных проектов.