Отец Нурмагомедова назвал условия для боя между его сыном и Мэйуэзером

Российский тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в Instagram высказался о возможном поединке между его сыном и американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.

Нурмагомедов-старший заявил, что уважает желание американца провести бой с Нурмагомедовым. При этом он отметил, что для начала его сыну нужно провести «лучший бой в истории UFC», а уже потом боксировать. «Впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет!» — написал отец дагестанца.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал чемпионом UFC в легком весе, после чего провел две защиты титула. В первом бою он победил ирландца Конора Макгрегора, а спустя почти год оказался сильнее американца Дастина Порье. Следующим возможным соперником российского бойца называют американца Тони Фергюсона.

После победы над Макгрегором в октябре 2018-го Нурмагомедов рассматривал возможность проведения боя с Мэйуэзером-младшим. 42-летний боксер также проявлял заинтересованность в поединке, но к соглашению стороны не пришли.

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