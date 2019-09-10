Фергюсон захотел лишить Нурмагомедова пояса в декабре

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон рассчитывает на титульный поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в декабре. Слова спортсмена прозвучали в эфире MMA Show журналиста Ариэля Хельвани на ESPN.
35-летний Фергюсон заявил, что готов на бой с Нурмагомедовым на UFC 245. Полный состав участников номерного турнира, проведение которого намечено на 14 декабря, еще не определен.
В том же интервью Фергюсон дал оценку поединку российского бойца против американца Дастина Порье на UFC 242. Он назвал выступление Нурмагомедова ленивым и раскритиковал его манеру ведения боя.
Фергюсон является претендентом на чемпионский пояс в легком весе. Бой между американцем и Нурмагомедовым срывался уже четырежды. В последний раз Фергюсон снялся с турнира из-за травмы. В итоге на UFC 223 Нурмагомедов одолел американца Эла Яквинту и впервые завладел поясом чемпиона. Позже Фергюсон отказался от боя за временный титул, который в итоге выиграл Порье.
Фергюсон одержал 12 побед подряд в UFC. Его последний бой против Дональда Серроне был остановлен во втором раунде по команде врача, который посчитал, что Серроне не в состоянии продолжать поединок из-за полученных повреждений.
Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. В этом отношении он самый успешный российский боец в истории MMA. Благодаря выступлению на UFC 242, он опередил по количеству побед подряд Федора Емельяненко.