Назван следующий претендент на чемпионский пояс Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон получит шанс побороться за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом заявил глава промоушена Дэйна Уайт, слова которого приводятся на YouTube-канале ESPN.

Уайт заявил, что Фергюсон станет следующим соперником победителя боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (действующий чемпион в этой категории) и американцем Дастином Порье (временный чемпион). «Если Тони будет готов, он получит следующий титульный поединок», — подтвердил Уайт.

Нурмагомедов и Порье встретятся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Их бой станет главным событием вечера. 6 сентября соперники прошли процедуру взвешивания и оба уложились в необходимые рамки. Сообщалось, что российский спортсмен получит за этот поединок более шести миллионов долларов.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.

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