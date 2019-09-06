Нурмагомедов остался без трусов ради боя с Порье

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прошел процедуру взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье. Видео появилось в Twitter-аккаунте ESPN.

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтобы уложиться в требуемый вес. В итоге весы показали 70,3 килограмма. У соперника россиянина аналогичный вес.

По состоянию на утро 4 сентября, Нурмагомедову предстояло согнать шесть килограммов за два дня. В лагере бойца сообщили, что ему необходимо для этого четыре тренировки. Во время весогонки он отказался от открытой тренировки и от общения с прессой.

Встреча Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. Порье — обладатель временного титула. Бой начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!