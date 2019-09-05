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Нурмагомедов и Порье сошлись лицом к лицу

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MMAFightingonSBN / YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов накануне их поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Видео опубликовано в YouTube-канале MMAFightingonSBN.

30-летний Нурмагомедов поприветствовал и приобнял соперника. Оба спортсмена предстали перед журналистами с чемпионскими поясами.

Поединок Нурмагомедова и Порье станет главным боем UFC 242. Турнир пройдет 7 сентября. Бой с участием россиянина начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени.

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